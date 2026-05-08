Колос мінімально обіграв Кудрівку у рамках 27-го туру УПЛ. Команда Олександра Протченка не змогла вдало розпочати новий етап і поступилась у Ковалівці.

Гості першими створили небезпечний момент, коли Сторчоус потужно пробив під поперечину, але Пахолюк урятував господарів. Натомість Колос свій шанс реалізував на 24 хвилині: після перехоплення Кане та передачі Тахірі Ррапай точно пробив із близької відстані.

Після пропущеного м’яча Кудрівка намагалась повернутись у гру, але створити серйозний тиск на ворота суперника так і не змогла. Найкращий шанс врятувати нічию вже наприкінці матчу мав Коллахуазо, однак Пахолюк знову зіграв надійно.

У підсумку Колос утримав мінімальну перемогу, а дебют Олександра Протченка на чолі Кудрівки завершився поразкою.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Колос — Кудрівка у рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Колос — Кудрівка 1:0

Гол: Ррапай, 24

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік (Бондаренко, 69), Бурда, Цуріков — Гагнідзе, Теллес (О. Демченко, 80), Ррапай (Денисенко, 59) — Кане (Гусол, 59), Тахірі (Захарків, 69), Салабай.

Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Векляк, Коллахуазо, Фарина — Кая, Думанюк (Лєгостаєв, 83) — Козак, Сторчоус (Пушкарьов, 83), Морозко (Світюха, 66) — Овусу (Глущенко, 66).

Попередження: Теллес, Бурда, Векляк, Гусол, Салабай, Пахолюк, Денисенко — Думанюк, Векляк