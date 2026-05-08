Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 8 травня 2026 року.

Полісся здобуло непросту перемогу над Олександрією в 27 турі УПЛ і обійшла ЛНЗ у турнірній таблиці.

Команда Руслана Ротаня домінувало майже весь матч, але довго не могла пробити Макаренка, який неодноразово рятував гостей. Найреальніший шанс Олександрії до перерви мав Цара, однак Сарапій виніс м’яч із порожніх воріт.

Перелом настав після замін Ротаня. На 71 хвилині Гайдучик, який щойно вийшов на поле, відкрив рахунок після добивання. Проте втримати перевагу господарям не вдалось — Ндіага на 83 хвилині головою замкнув подачу Булеци.

Коли матч уже котився до нічиєї, спрацювала ще одна заміна: на 90 хвилині Гуцуляк скинув м’яч під удар Філіппову, а той приніс Поліссю перемогу.

У підсумку житомиряни здобули важкі три очки та піднялись на другу сходинку таблиці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся — Олександрія у рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Полісся — Олександрія 2:1

Голи: Гайдучик, 71, Філіппов, 90 — Ндіага, 83

Полісся: Волинець — Майсурадзе (Кравченко, 87), Краснічі, Сарапій, Михайліченко — Андрієвський (Федор, 65), Бабенко, Емерллаху (Назаренко, 69) — Гуцуляк, Краснопір (Гайдучик, 69), Брагару (Філіппов, 87).

Олександрія: Макаренко — Скорко, Бутко, Кампуш, Беїратче, Власюк (Прокопенко, 59) — Цара (Хуссейн, 78), Ващенко (Мишньов, 78), Булеца (Шостак, 88), Ндіага — Кастільйо (Кремчанін, 78).