Україна

Іспанський фахівець може замінити Олівера Гласнера, який залишає команду після історичного виходу до фіналу єврокубків.

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола очолює шорт-лист лондонського Крістал Пелас. Орли активно шукають заміну австрійцю Оліверу Гласнеру. Ще в січні він ухвалив рішення про відставку і остаточно залишить Селгерст Парк цього місяця, наостанок подарувавши клубу перший в його історії вихід до фіналу європейського турніру.

Керівництво Пелас перебуває на просунутій стадії визначення наступника. За інформацією джерел, Іраола, який минулого місяця підтвердив свій літній відхід з Борнмута, є пріоритетним варіантом для лондонців. Про інтерес до іспанця видання BBC Sport повідомляло ще на початку року.

Окрім Іраоли, клуб також має резервний список кандидатів на випадок, якщо переговори зайдуть у глухий кут. Серед них: Френк Лемпард (Ковентрі) Кіран Маккенна (Іпсвіч) Томас Френк (екстренер Тоттенгема) Шон Дайч (ексменеджер Ноттінгем Форест) Марко Сілва (Фулгем) П'єр Саж (Ланс)

Лондонці вже роблять конкретні кроки, щоб переконати Іраолу залишитися в англійській Прем'єр-лізі. Після попередніх контактів тренер не виключає можливості очолити орлів. Раніше його активно пов'язували з поверненням до Іспанії в Атлетік Більбао, проте цього тижня цю посаду обійняв німецький фахівець Едін Терзич.

Серед інших потенційних варіантів для іспанця в Англії фігурував Ньюкасл, але очікується, що Едді Гау збереже свою посаду на Сент-Джеймс Парк. Також за ситуацією стежить лондонський Челсі, який шукає заміну звільненому минулого місяця Ліаму Росеньйору.

На Селгерст Парк чудово розуміють нестабільність тренерського ринку, проте прагнуть призначити нового менеджера якомога швидше. Головна мета — дати змогу новому наставнику повноцінно включитися в літню трансферну кампанію та підготовку команди.

Додатковим стимулом для топових фахівців може стати участь Крістал Пелас у Лізі Європи наступного сезону. Вже 27 травня лондонці зіграють у фіналі Ліги конференцій Європи проти іспанського Райо Вальєкано. Перемога у цьому матчі гарантує клубу підвищення у класі на європейській арені, що робить проєкт максимально привабливим для Іраоли та інших претендентів.