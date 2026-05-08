Особливий висунув дві сміливі вимоги.

Чутки про потенційне повернення Жозе Моурінью на тренерський місток мадридського Реала набирають обертів. За інформацією джерел, португальський фахівець, який свого часу залишив яскравий слід в історії Королівського клубу, наблизився до того, щоб здійснити ефектний камбек на Сантьяго Бернабеу.

Проте процес переговорів не буде простим. Повідомляється, що Особливий висунув керівництву клубу дві безкомпромісні та сміливі вимоги, від виконання яких залежить його остаточне рішення очолити команду. Як правило, коли йдеться про призначення Жозе Моурінью, ключовим каменем спотикання стає рівень його впливу на спортивні процеси. Зазначається, що його умови зводяться до наступних пунктів:

1. Португалець наполягає на тому, щоб мати останнє та вирішальне слово у питаннях підписання нових гравців та продажу тих футболістів, які не вписуються в його бачення гри. Він не хоче залежати виключно від рішень спортивного директора чи керівництва.

2. Друга вимога стосується суттєвих фінансових вливань. Моурінью прагне отримати гарантії того, що клуб виділить солідні кошти на посилення проблемних позицій, щоб одразу ж зробити команду здатною домінувати як у Ла Лізі, так і в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що Жозе Моурінью вже очолював мадридський Реал у період з 2010 по 2013 рік. Тоді його головним завданням було зупинити гегемонію Барселони Пепа Гвардіоли. Португальцю це вдалося: під його керівництвом мадридці виграли чемпіонат Іспанії у сезоні 2011/12 з рекордним показником у 100 набраних очок та 121 забитим голом. Крім того, він здобув з командою Кубок короля та Суперкубок Іспанії.