Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Зірка Інтер Маямі підтримав свого друга.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі висловив рішучу підтримку своєму колишньому одноклубнику та близькому другу Неймару. Аргентинець переконаний, що бразильська зірка обов'язково має взяти участь у майбутньому чемпіонаті світу, незважаючи на нещодавні проблеми зі здоров'ям та ігровою формою.

В інтерв'ю Полло Альваресу для шоу Lo del Pollo Мессі наголосив на важливості Неймара для світового футболу.

Ми хочемо, щоб найкращі гравці були на чемпіонаті світу, і Неймар, незалежно від його форми, завжди буде одним із них. — Було б чудово побачити його на турнірі, враховуючи те, що він означає для Бразилії та для футболу. Звичайно, я б хотів, щоб він був там, щоб з ним траплялися хороші речі, бо він цього заслуговує як людина", — зазначив Лео.

38-річний Мессі та 34-річний Неймар зберігають теплі стосунки ще з часів спільних виступів за іспанську Барселону та французький ПСЖ. Аргентинець також відзначив особливу рису характеру бразильця:

"У нього особлива харизма. Він не вдає, він живе своїм життям таким, яким воно є, дуже природно".

Нагадаємо, що Неймар, який трохи більше року тому повернувся до рідного Сантоса, наразі бореться з наслідками травм (включно з двома операціями на коліні у грудні та березні). Через ці проблеми найкращий бомбардир в історії збірної Бразилії (79 голів) не грав за національну команду з жовтня 2023 року і ще не викликався до табору збірної під керівництвом Карло Анчелотті, який очолив селесао в червні.

Втім, сам італійський фахівець нещодавно заявив, що Неймар здатний повернутися до 100% форми. Окрім підтримки друга, Ліонель Мессі поділився своїми думками щодо головних претендентів на перемогу в майбутньому чемпіонаті світу. Аргентинець об'єктивно визнав, що є команди, які наразі перебувають у кращій формі, ніж Альбіселесте.

До першого ешелону фаворитів капітан аргентинців відніс Францію, Іспанію та Бразилію:

"Франція знову виглядає дуже сильно. Іспанія є претендентом, як і Бразилія, хоча останнім часом вони не грають найкраще. Але Бразилія завжди має гравців, необхідних для боротьби за титул", — зауважив аргентинець.

До другого рівня претендентів Мессі зарахував Німеччину, Англію та Португалію, особливо відзначивши високу конкурентоспроможність португальського складу. Щодо своєї національної команди, Мессі запевнив, що Аргентина зберігає переможний менталітет, попри поточні проблеми деяких гравців із травмами.

Він високо оцінив сплав досвіду та молодості в команді, зазначивши, що нове покоління аргентинських талантів уже готове до великих викликів.

Насамкінець, відповідаючи на питання про можливе завершення кар'єри, легендарний футболіст заспокоїв своїх шанувальників:

"Я люблю грати в цю гру, і я продовжуватиму це робити, поки просто не зможу більше", — резюмував Мессі.

Нагадаємо, чинні чемпіони світу — потрапили до Групи J. Суперниками аргентинців на груповому етапі стануть: Алжир, Австрія та Йорданія.