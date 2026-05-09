Україна

Керманич Кривбасу прокоментував перемогу над Карпатами.

Криворізький Кривбас напередодні обіграв львівські Карпати в домашньому матчі двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги.

Кривбас — Карпати 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Патрік ван Леувен прокоментував виступ власної команди.

"Насправді я радий обом речам: і тому, що не пропустили, і перемозі. Ми добре працювали в обороні, кілька разів суперник потрапляв в офсайд. Також я радий, що нам вдалось забити гол: Ассан Сек зробив це.

І в другому таймі ми також мали багато моментів, Мендоза міг забивати, наприклад. Також варто відзначити, що Карпати також мали свої гольові можливості, але ми добре оборонялись і врешті-решт довели цю гру до перемоги.

Я задоволений тим, як діяв Сек сьогодні, він доклав багато зусиль. Щоправда, йому ще потрібно ввійти до ритму, щоб працювати від першої до останньої хвилини, але я дуже радий як він сьогодні працював на полі.

Мендоза має право пробивати по воротах стільки, скільки він може це робити. Глейкер забив Динамо чотири голи. Я розумію, що він хоче ще забивати ще. Але, звичайно, якщо ти робиш це два-три рази невдало, варто, можливо, подивитись, хто знаходиться у кращій позиції.

Ці очки, які ми втратили... Ми ще будемо їх згадувати. Також у тих матчах проти Динамо та СК Полтава були помилки арбітра. Але, звичайно, я задоволений сьогоднішньою перемогою і вже думаю про три матчі, які залишились у сезоні.

Карпати — це дуже талановита команда, у них є багато талановитих гравців, гравців із досвідом. Але, я вважаю, що їм потрібно ще багато часу, адже новий тренер Карпат прийшов тільки взимку. У них хороший колектив, які хоче боротись за найвищі місця", — заявив нідерландський фахівець.

У наступному турі криворізький Кривбас гостюватиме в рівненського Вереса.