Україна: Перша ліга

Після 27-го туру в Першій лізі зберігається інтрига як нагорі, так і внизу таблиці.

9 травня відбулися матчі 27-го туру Першої ліги України, які подарували вболівальникам одразу 16 забитих м’ячів та кілька розгромних перемог.

У першому поєдинку дня Чернігів у результативному матчі розійшовся миром з одеським Чорноморцем — 2:2. Господарі швидко відкрили рахунок завдяки точному удару Романченка, однак ще до перерви Хома відновив рівновагу.

На старті другого тайму Безбородько знову вивів «сіверян» уперед, але втримати перевагу чернігівцям не вдалося. На 75-й хвилині Єрмаков врятував для одеситів нічию та приніс Чорноморцю важливий виїзний бал.

Найбільш результативний матч ігрового дня відбувся у Чернівцях, де Буковина не залишила шансів полтавській Ворсклі — 6:0. Господарі блискавично захопили ініціативу: Підлепенець та Войтиховський забезпечили комфортну перевагу вже до 12-ї хвилини зустрічі.

Після перерви головним героєм став Дахновський, який оформив хет-трик. Свій третій м’яч він забив уже в компенсований час, а ще один гол наприкінці матчу до активу Буковини додав Тищенко. У підсумку — нищівна перемога чернівецького клубу з рахунком 6:0.

У Харкові Металіст здобув впевнену домашню перемогу над Поділлям — 3:0. Після безгольового першого тайму господарі значно додали в атаці. На 52-й хвилині Оріховський відкрив рахунок, згодом Луців подвоїв перевагу, а Багачанський встановив остаточний результат зустрічі.

Закривав ігровий день матч у Тернополі, де Фенікс-Маріуполь розгромив місцеву Ниву — 3:0. У першому таймі команди не змогли відзначитися, однак після перерви гості повністю перехопили ініціативу та тричі вразили ворота суперника. Нива так і не знайшла відповіді на активну гру маріупольців та зазнала великої домашньої поразки.