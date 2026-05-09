Уперше в 2026 році команда Івана Федика зуміла не пропустити та наблизилась до Кудрівки в зоні перехідних матчів.

На початку розлогої та сповненої подій суботньої програми двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги ми опинились на Арені Львів, де вже почали зводити всі необхідні декорації для потенційно чемпіонського матчу донецького Шахтаря. Але він відбуватиметься лише наступного дня, тоді як зараз нас цікавила гра двох команд, які не претендують на будь-які відзнаки за підсумками поточної кампанії.

У гості до львівського Руху навідався рівненський Верес, і це була гра поміж командами з нижньої половини турнірної таблиці, головним призом у якій був шанс. Шанс забезпечити собі більш спокійне життя наприкінці сезону. І, напевно, у контексті колективу Олега Шандрука це було фактично позбавлення будь-яких переживань щодо ймовірного потрапляння "червоно-чорних" до зони перехідних матчів, тоді як підопічні Івана Федика могли хіба що скористатись похибкою Кудрівки напередодні в грі проти ковалівського Колос (0:1), і не більше того.

Хоча й цього насправді для Руху, який не перемагав уже достатньо тривалий час, мало б бути більш ніж достатньо. І оскільки командам відверто було, що втрачати, вони намагались діяти якомога більш обережно. Принаймні в першому таймі саме такою й була ситуація на полі. Але не без огріхів. Особливо від оборони Руху, яка зусиллями Товарницького подарувала шанс на побачення з воротарем для Фабрісіо Яна незадовго до перерви, а той замість результативної дії став автором однієї з найбільш кумедних хиб у цьому турі.

При цьому вже незабаром той-таки Товарницький травмувався, тож кадрових проблем у "жовто-чорних" лише побільшало. При цьому у гостей була ще одна непогана гольова нагода на початку зустрічі за участі Стамуліса, який із гострого кута пробив у воротаря на лівому фланзі штрафного, тоді як Рух відзначився хіба що одним ударом зльоту від Копини за підсумком стандарту повз ліву стійку.

У другому таймі на нас очікувала чергова кадрова новина з табору львів’ян — травмувався ще й Слюсар. І ця було навіть дуже погано для команди Федика, якій узагалі-то треба було якось стримувати напад суперників за умов, коли обидва центральних захисники вилетіли ще до перерви. Однак, чи Верес цей момент не відчув належним чином, чи просто не захотів користуватись пробоїнами в обороні господарів, але в другому таймі колектив Шандрука атакував дуже кволо.

А от Рух навпаки виглядав цілком пристойно для того, щоб зачепитись і за більший результат, аніж просто нічия. Утім, якщо не використовувати виходи два-в-два, як Діалло, чи поодинокі закидання за спини захисникам, як Кітела, то й немає особливо сенсу на щось більше претендувати. Хіба що не переосмислення епізоду з влучанням м’яча в руку Ціпоту на 75 хвилині біля межі штрафного Вереса, коли пенальті арбітри на VAR так і не призначили. Але то вже дрібні нюанси в доволі нудній грі.

У наступному турі львівський Рух гостюватиме в Кудрівки, тоді як рівненський Верес прийматиме криворізький Кривбас.

Рух — Верес 0:0

Рух: Клименко — Копина, Слюсар (Бойко, 46), Товарницький (Кітела, 40), Роман — Притула, Підгурський, Таллес — Алмазбеков (Руніч, 83), Ігор, Діалло (Денисов, 90).

Верес: Кожухар — Стамуліс, Ціпот, Вовченко, Сміян — Харатін, Кльоц — Гонсалвеш (Чечер, 90+4), Шарай (Протасевич, 82) — Фабрісіо (Воллі, 82), Годя (Баїя, 67).

Попередження: Бойко, Роман — Ціпот