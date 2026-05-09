Львівський Рух у матчі 27 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі поділив очки з рівненським Вересом (0:0).

Загалом команди Івана Федика та Олега Шандрука провели досить рівний матч, у якому не було великої кількості гольових моментів. Навіть по ударах по воротах рівність — 9:9, але точних всього три, два з яких у гостей.

Після 27 турів Рух набрав 21 очко і посідає 14 місце у зоні перехідних матчів, відстаючи від Кудрівки на один бал, а попереду – Епіцентр, у якого 26 очок. Верес має 31 очко та займає десяту позицію.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — Верес у рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Рух: Клименко — Копина, Слюсар (Бойко, 46), Товарницький (Кітела, 40), Роман — Притула, Підгурський, Таллес — Алмазбеков (Руніч, 83), Ігор, Діалло (Денисов, 90).

Верес: Кожухар — Стамуліс, Ціпот, Вовченко, Сміян — Харатін, Кльоц — Гонсалвеш (Чечер, 90+4), Шарай (Протасевич, 82) — Фабрісіо (Воллі, 82), Годя (Баїя, 67).

Попередження: Бойко, Роман — Ціпот.