Португалія

Лише за кілька днів після забитого чемпіонського гола, Ян Беднарек та його родина зіткнулися у власному будинку з грабіжником, який виніс майно на 150 тисяч євро.

Колишній захисник англійського Саутгемптона, а нині ключовий гравець португальського Порту Ян Беднарек пережив справжній жах у п'ятницю ввечері. 30-річний гравець збірної Польщі став жертвою зухвалого збройного пограбування у власному будинку в Португалії.

Інцидент стався близько 21:30. Беднарек разом із дружиною та маленькою донькою повернувся з художньої виставки і застав у домі зловмисника. За повідомленням португальського видання Record, під час сутички грабіжник погрожував центральному захиснику ножем. Злочинцеві вдалося втекти, прихопивши із собою цінні речі, загальна вартість яких оцінюється приблизно в 150 000 євро (129 000 фунтів стерлінгів).

Ця жахлива подія різко контрастує зі спортивними успіхами поляка. Лише минулих вихідних Беднарек став справжнім героєм для вболівальників Порту. Саме його переможний гол у матчі проти Альверки (1:0) забезпечив клубу перший за останні чотири роки титул чемпіона Португалії.

Після восьми років у Саутгемптоні та вильоту команди з АПЛ минулого літа, перехід Беднарека до Порту став надзвичайно успішним кроком. У поточному сезоні захисник провів 48 матчів у всіх турнірах, утворивши непробивну стіну в центрі оборони зі своїм співвітчизником та ексгравцем Арсенала Якубом Ківіором.