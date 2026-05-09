Керманич львівського клубу дав свій коментар після чергового матчу УПЛ.

Головний тренер Карпат Франсіско Фернандес поділився своїми думками на тлі виїзної поразки від Кривбасу в 27-му турі УПЛ-2025/26.

Кривбас — Карпати 1:0 Відео гола та огляд матчу 08.05.2026

Криворізький клуб учора перервав безпрограшну (5В, 3Н) і "суху" серії львівського. Перш ніж поступитися "червоно-білим", "зелено-білі" не пропускали в чемпіонаті протягом семи поєдинків поспіль.

"Ми втратили очки. Почали поєдинок добре, але нам забракло агресивності у створених моментах. Я думаю, що два-три гольові епізоди у нас були. Дуже багато разів ми доходили до штрафного майданчика суперника, але у футболі так трапляється — якщо ти не використовуєш свої нагоди, то ось такі наслідки. Перший небезпечний момент створив Кривбас і відразу забив гол. Після цього ми намагалися змінити хід поєдинку, та ухвалювали надто поспішні рішення. Думаю, що ми більше моментів створювали, коли зберігали спокій. У тих моментах, коли ми хотіли якомога швидше доставити м'яч до штрафного майданчика суперника, пришвидшити гру, то ми надто поспішно діяли.

Звичайно, що поразка болить. Ми мали успішну серію та чимало матчів поспіль не програвали. Ми завжди виходимо на гру, щоб перемагати. З самого початку ми сюди приїхали, щоб здобувати перемогу. Мені не сподобалися останні хвилини матчу, адже, як на мене, ми не робили те, що повинні були. На відміну від початку першого тайму, коли ми показували хорошу гру. Тим не менш, нам потрібно продовжувати працювати. Наступний поєдинок вже у вівторок. У нас є чимало травмованих футболістів і я вже казав нашим гравцям, які на перебувають заміні, що це для них шанс скористатися і довести, що вони здатні бути в цій команді та чи здатні вони гідно замінити основних гравців.

Карпати — це великий клуб, у якого хороша фанатська підтримка. Однозначно, треба розуміти, у якому клубі ми перебуваємо. У щоденній праці ми маємо викладатися навіть більше. Ми прийняли команду в нелегкий період. У нас попереду є три матчі, у яких маємо показати себе найкращим чином. Репрезентуючи і нас самих, і команду, і наших вболівальників", — заявив Франсіско Фернандес.

Карпати йдуть дев'ятими в турнірній таблиці поточної кампанії УПЛ, маючи 37 очок. У вівторок, 12 травня, підопічні Фернандеса гостюватимуть у Металіста 1925 у Житомирі.