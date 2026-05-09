Наставник команди із Ковалівки поділився думками після гри з Кудрівкою.

Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Кудрівки (1:0).

"Ми емоційні тренери з Шелаєвим — емоційно реагуємо на епізоди, десь правильно реагуємо, десь не дуже правильно. Це є частина футбольного матчу. Головне — не переходити межу, не переходити на образи. Ми можемо вибачитися потім, коли подивимося, що ми теж помилялися. Рефері теж емоційно реагувала — наприклад вона показала жовту картку Шелаєву, знаходячись у 40-ка метрах від нього. Я ще такого не бачив... Ну якщо Олег Миколайович зі своїм спокійним характером після гри побіг до арбітрині, то ви розумієте. Я краще промовчу.

Мене у грі бентежило, що ми не виглядали як зазвичай. Ми знаходилися не в тому стані і дуже багато помилялися. Я злився коли ми помилялися при простих передачах, при простих рішеннях. Так, гол наш красивий. Арінальдо забив, він давно не грав. Але футболісти знаходяться не в тому тонусі, в якому нам би хотілося. Для Кудрівки це матч був як фінал, а у нас трішки легша ситуація. Я сердився за прості помилки, помилялися наші провідні футболісти, ці помилки їм не притаманні.

Матч був нервовий, можливо ми не показали ту якість гри, на яку розраховували. Але я хочу привітати свою команду — це вперше в історії, коли Колос здобув чотири поспіль перемоги в УПЛ. І ми закінчували гру з п'ятьма вихованцями академії Колоса. Ми не Шахтар, не Динамо, у нас історія клубу трішки менша — і ми горді, коли виходять на поле стільки своїх вихованців.

Ми хочемо розвивати своїх вихованців — Денисенко гарно себе проявляє і він вже твердий гравець головної команди. Захарківу треба додавати, зараз він виходить можна сказати авансом через те, що Климчук травмований. Але у Захарківа є якості, які ми хочемо розвивати.

Наступна гра з Динамо — якщо ми виграли чотири матчі поспіль, то хочеться виграти і п'ятий, щоб це в історію також увійшло. Але, з Динамо буде легше грати, ніж сьогодні, це зрозуміло. І футболісти будуть налаштовані, і антураж буде інший і так далі. Такі ігри, як з Кудрівкою, вони бувають завжди. Якщо раніше такі матчі наша команда програвала, то сьогодні виграла. Не зважаючи на не дуже хорошу якість гри. Це говорить про наш характер, про терпіння, про сильний колектив, про згуртованість хлопців. За рахунок цього ми витерпіли цю перемогу", — наводить слова Костишина прес-служба клубу.

