Захисник львівських Карпат Віталій Холод прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Кривбасу (0:1).

"Я дуже засмучений. У суперника був один момент, точніше, напівмомент. Задерака дезорієнтував мене. Начебто бив по воротах, але не влучив по м’ячу. Нам просто не пощастило. Можливо, у попередніх матчах вдача була на нашому боці, але точно не сьогодні.

Дії Максима Задераки призвели до того, що ти не порозумівся з Назаром Домчаком? Задерака просто не влучив по м’ячу. Його партнер фактично опинився перед порожніми воротами. Дуже прикрий епізод. Я б не сказав, що Кривбас створив багато моментів. У кінцівці в них було декілька контратак. Тільки тому, що ми почали розкриватися і бігти вперед.

Спека — це важливий фактор, однак ми готувалися до цього. Розуміли, що матч відбуватиметься в обідній час. Незважаючи на це, могли перемагати і закривати гру. Хоч ми й пропустили, проте повинні були потім реалізовувати свої нагоди.

Чого забракло в епізоді Яна Костенка? Ян обігрував воротаря, утім його підстрахували. Костенку вдалося прострілити на Карабіна, але м'яч у сітці не опинився. Таке трапляється. Кривбас раніше багато пропускав, а сьогодні голкіпер спіймав кураж і навпаки зіграв дуже надійно.

Ми ретельно аналізували гру Глейкера Мендози та й загалом усіх футболістів суперника. Знали сильні якості цих гравців. Вважаю, що Мендозу ми загалом нейтралізували, але гру все одно програли. Тому все це не має значення.

Четверта жовта картка в сезоні? У мене синець величезний на нозі, але попередження отримав саме я, а не суперник. Нічого не вдієш, вболіватиму за хлопців і бажатиму їм перемоги у вівторок.

Мабуть, цей хороший проміжок матчів забрав багато сил. Після семи вдалих матчів сьогодні нам не пощастило. На кожному матчі ми відчуваємо підтримку фанатів – це дуже цінно. Ми щиро хотіли їм віддячити позитивним результатом. На жаль, не вдалося. Сподіваюся, вже у наступних поєдинках ми виправимося", — наводить слова Холода прес-служба клубу.

