Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться львівський Рух та рівненський Верес.

Іван Федик, після поразки від луганської Зорі (1:2), залучив до стартового складу Клименка в рамку воріт, тоді як Копина гратиме на правому фланзі оборони, а Підгурський розташується в опорній зоні.

Олег Шандрук, на тлі нічиєї проти кам'янець-подільського Епіцентру (3:3), використав із перших хвилин Кожузаря у воротах, тоді як Харатін гратиме в опорній зоні, Шарай розташується під нападниками, одним з яких цього разу буде Годя.

Рух: Клименко — Копина, Слюсар, Товарницький, Роман — Притула, Підгурський, Таллес — Алмазбеков, Ігор, Діалло.

Запасні: Воробйов, Кітела, Ясінський, Квас, Себро, Денисов, М. Бойко.



Верес: Кожухар — Стамуліс, Ціпот, Вовченко, Сміян — Харатін, Кльоц — Гонсалвеш, Шарай — Фабрісіо, Годя.

Запасні: Стефанюк, Горох, Протасевич, Чечер, Гончаренко, Корнійчук, Нійо, Пушкуца, Веслі, Воллі, Саноцький.