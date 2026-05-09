Україна

Наставник команди із Чернігівської області поділився думками після свого дебюту в УПЛ.

Головний тренер Кудрівки Олександр Протченко прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Колоса (0:1), який став дебютним для наставника в елітному дивізіоні країни.

"Я радий тому, що вдалося дебютувати на такому рівні. Але хотілося розпочати з перемоги і заробити такі потрібні очки для нашої команди. Ми грали проти сильного суперника. Я вважаю, що ми показали непоганий рівень гри: як діяли наші футболісти, як вони взаємодіяли між собою на полі, створювали моменти, були націлені на ворота суперника. Проте, на жаль, нам не вдалося забити той гол. Я думаю, що далі ми зможемо набирати бали.

Не вистачало доводити м’яч до воріт суперника, більше подавати і прострілювати. Потрібно бути більш націленими на ворота, більше бігти у штрафний, воротарський майданчики, доставляти туди м’ячі. В деяких моментах, коли це у нас вдавалося, гравці Колоса починали панікувати. Треба було ще більше тиснути, і я думаю, ми змогли б забити цей гол.

Не можу сказати, що ми були невдоволені грою кардинально. Була ідея тільки освіжити гру футболістами з лави запасних. Я вважаю, що це нам вдалося. Ті, хто вийшов з лави запасних, вони дуже додали в цьому аспекті: вони доставляли м’ячі до штрафного, обігрували, подавали, заробляли на собі фоли. Можна сказати, що це – майже спрацювало.

У Кудрівки залишається три гри в чемпіонаті – з Рухом, ЛНЗ і Динамо? Будемо налаштовувати тільки на перемоги. Нам потрібні залікові бали. Я не бачу великих перешкод для цього. Маємо відпочити, передивимося гру, внесемо корективи, вкажемо гравцям на їхні помилки. І, головне, трошки емоційно підняти футболістів. І я вірю, що ми зможемо набрати ці залікові бали", — наводить слова Протченка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Колос — Кудрівка.