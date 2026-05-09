Англія

Завершилися три матчі чемпіонату Англії.

Брайтон впевнено переграв Вулвергемптон у матчі 36-го туру Англійської Прем’єр-ліги — 3:0.

Команда Фабіана Гюрцелера вирішила долю зустрічі вже на старті. На першій хвилині рахунок відкрив Джек Гіншелвуд, а вже за кілька миттєвостей перевагу господарів подвоїв капітан Льюїс Данк.

Після блискавичного початку чайки діяли значно спокійніше, контролюючи темп гри та не дозволяючи супернику створювати небезпечні моменти. Вулвергемптон, який уже втратив шанси на збереження місця в АПЛ, не зміг нав’язати боротьбу.

Крапку в матчі наприкінці поставив Янкуба Мінте, який забив третій м’яч на 86-й хвилині.

Брайтон — Вулвергемптон 3:0

Голи: Гіншелвуд, 1, Данк, 5, Мінте, 86

Брайтон: Вербрюгген — Кадіоглу, ван Геке, Данк, Де Кейпер (Марч, 88) — Балеба (Аярі, 76), Гросс — Мінте, Гіншелвуд (Костулас, 89), Мітома (Велтман, 58) — Велбек (Рюттер, 75)

Вулвергемптон: Бентлі — Москера, Буено (Меллер Вольфе, 46), Тоті — Ліма (Гомеш, 67), Андре, Гомес (Арокодаре, 90), Буено (Меллер Вольфе, 46) — Армстронг, Мане (Бельгард, 66) — Хі Чхан (Гомес (Арокодаре, 90), 89)

Попередження: Мітома — Чхан, Андре

Сандерленд — Манчестер Юнайтед 0:0

Сандерленд: Руфс — Мукіеле, Гертрейда, Альдерете, Мандава — Садікі, Джака — Г'юм (Маєнда, 90), Ле Фе, Тальбі (Ангуло, 79) — Броббі

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Мазрауї, Магвайр, Мартінес, Шоу — Маунт, Мейну — Діалло (Мбемо, 75), Фернандеш, Кунья — Зіркзе (Доргу, 65)

Попередження: Маунт, Зіркзе, Кунья





Борнмут обіграв Фулгем у виїзному матчі 36-го туру Англійської Прем’єр-ліги — 1:0.

Перший тайм пройшов за переваги господарів, які активно тиснули та створили кілька хороших нагод біля воріт суперника. Однак наприкінці тайму матч став значно жорсткішим.

Спочатку червону картку після перегляду VAR отримав півзахисник Борнмута Раян Крісті за фол проти Тімоті Кастаня. Втім, майже одразу склади вирівнялись — Йоахім Андерсен був вилучений за грубий фол на Трюффері.

У другій половині зустрічі ініціатива перейшла до гостей. Борнмут почав більше контролювати м’яч та регулярно загрожувати воротам Фулгема.

Переможний гол на 53-й хвилині забив Раян. Після цього Марку Сілва спробував освіжити атаку численними замінами, однак дачники так і не змогли врятувати бодай нічию.

Фулгем — Борнмут 0:1

Гол: Вітор, 53

Фулгем: Лено — Кастань (Кусі-Асаре, 83), Андерсен, Бессі, Робінсон — Керні (Кінг, 76), Лукич — Вілсон (Бобб, 62), Сміт-Роу (Діоп, 46), Чуквуезе (Маседо, 61) — Муніз

Борнмут: Петрович — Сміт, Гілл, Сенесі, Трюффер — Скотт (Тот, 90), Крісті — Вітор (Брукс, 79), Крупі, Таверньє (Адлі, 78) — Еванілсон (Адамс, 43)

Попередження: Муніз, Лукич, Робінсон, Кінг — Скотт

Вилучення: Андерсен, 45+7Андерсен, 45+7 — Крісті, 39