Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться черкаський ЛНЗ та київське Динамо.

Черкаський ЛНЗ та київське Динамо зіграють центральний матч двадцять сьомого туру української Прем'єр-ліги на черкаському Центральному.

Віталій Пономарьов, після нічиєї проти львівських Карпат (0:0), використав із перших хвилин Пастуха в центрі поля.

Ігор Костюк, на тлі поразки від донецького Шахтаря (1:2), залучив до стартового складу Коробова та Дубінчака на флангах оборони, тоді як Піхальонок розташується в центрі поля, а Волошин, Герреро та Шола гратимуть в атаці.

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Горін, Муравський, Драмбаєв — Рябов, Дідик, Пастух — Микитишин, Ассінор, Кузик.

Запасні: Ледвій, Самойленко, Якубу, Путря, Подоляк, Твердохліб, Танковський, Беннетт, Кравчук, Авуду.



Динамо: Нещерет — Коробов, Біловар, Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Михайленко, Шапаренко — Волошин, Герреро, Шола.

Запасні: Суркіс, Моргун, Ярмоленко, Вівчаренко, Тіаре, Караваєв, Буяльський, Яцик, Захарченко, Бленуце.