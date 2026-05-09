Іспанія

Легендарний Алексіс Санчес віддав результативну передачу.

Севілья здобула вольову перемогу над Еспаньйолом та покращила шанси на збереження прописки (2:1)

У першому таймі господарі створили вдосталь моментів, аби відкрити рахунок у зустрічі, але мʼяч вперто не хотів йти у ворота. На початку другої 45-хвилинки таки вдалося пробити голкіпера, але VAR скасував взяття воріт Санчеса.

Гості використали ледь не єдиний свій шанс: Долан сильним ударом розстріляв Влаходімоса. Після пропущеного голу команда Гарсії заграла ще дужче.

Під завісу другого тайму вдалося відновити паритет. Диво-прохід вдався Кастріну. Захисник протягнув мʼяч, поклав двох суперників та пробив без шансів для воротаря. У доданий час спрацювала заміна рохібланкос. Санчес класно скинув під удар на Адамса після верхової передачі зі своєї половини поля. Нігерійський нападник в один дотик поклав м'яч у нижній кут, принісши Севільї дуже важливі три очки.

Завдяки цій перемозі господарі підіймаються аж на 6 сходинок, посідаючи 12-ту позицію та маючи у своєму активі 40 очок. Еспаньйол опустився на 15-те місце з 39 балами. До зони вильоту залишається 2 пункти.

Севілья - Еспаньйол 2:1

Голи: Кастрін, 82, Адамс, 90+1 - Долан, 56

Севілья: Влаходімос — Кармона (Санчес, 64), Кастрін, Салас, Суасо (Осо, 63) — Варгас (Адамс, 75), Агуме (Соу, 58), Гудель, Еджуке — Мопе, Ромеро (Санчес, 46)

Еспаньйол: Дмітрович — Ель-Хілалі, Калеро, Кабрера, Ромеро (Салінас, 75) — Санчес (Пікель, 66), Терратс, Гонсалес, Долан — Фернандес, Еспосіто (Лосано, 83)

Попередження: Кармона, Варгас, Соу, Адамс, Кастрін — Гонсалес, Долан, Калеро