Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Манчестер Сіті — Брентфорд 3:0
Голи: Доку, 60, Голанд, 75, Мармуш, 90+2

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Геї, Аке, О’Райлі — Сілва, Рейндерс (Фоден, 60) — Семеньйо, Шеркі (Мармуш, 60), Доку (Савіо, 90+1) — Голанд.

Брентфорд: Келлегер — Кайоде, Аєр, Коллінз, Гікі (Янельт, 62) — Ярмолюк (Гендерсон, 79), Єнсен — Льюїс-Поттер, Дамсгор (Уаттара, 69), Шаде — Ігор.

Попередження: Сілва, О'Райлі, Нунес, Мармуш  — Аєр, Гендерсон  