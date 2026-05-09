Останні півгодини команда Саррі догравала в меншості.

Інтер у статусі чемпіона знищив Лаціо (3:0).

Міланський клуб минулого тижня достроково завоював скудето, тому Ківу вирішив провести ротацію. Проте навіть не основним складом «нерадзуррі» не залишили шансів столичній команді.

Тюрам на 6-й хвилині виграв боротьбу після вкидання з ауту та скинув м'яч на дальню стійку. Лаутаро в один дотик потужним ударом відкрив рахунок у зустрічі. Під завісу першої 45-хвилинки Сучич подвоїв перевагу. Мартінес обігрався в стіночку з Діуфом, увійшов до штрафного майданчика та скинув під удар набігаючому півзахиснику. 8-й номер з неробочої ноги обвідним ударом поклав м'яч у сітку.

У другому таймі гості господарі залишилися в меншості. Захисник Романьйолі підвів свою команду, отримавши пряму червону картку. На 76-й хвилині Мхітарян довів справу до розгрому. У підсумку Інтер впевнено громить Лаціо. Зовсім скоро у команди Саррі буде можливість взяти реванш: 13 травня суперники зустрінуться у фіналі Кубка Італії.

Лаціо — Інтер 0:3

Голи: Мартінес, 6, Сучич, 45, Мхітарян, 76

Лаціо: Мотта — Марушич (Лаццарі, 77), Романьйолі, Хіла, Пеллегріні — Ровелла (Патрік, 56), Башич, Деле-Баширу — Канчельєрі (Ісаксен, 56), Нослін, Педро (Діа, 62)

Інтер: Мартінес (Енріке, 63) — Біссек, Ачербі, Бастоні (Думфріс, 63) — Діуф, Сучич (Москоні, 80), Барелла (Фраттезі, 46), Мхітарян, Аугусто — Тюрам (Бонні, 46), Мартінес (Енріке, 63)

Попередження: Пеллегріні, Нослін — Мхітарян

Вилучення: Романьйолі, 59