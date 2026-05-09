Німеччина

Завершився матч 33 туру Бундесліги.

Баварія обмежилася одним голом у матчі проти Вольфсбурга (1:0)

Абсолютно різні тайми у виконанні мюнхенців уже стали тенденцією. Цей матч не став винятком. У першій 45-хвилинці господарі повністю переграли іменитого суперника та мали безліч нагод, аби відзначитися. Лише бенефіс Урбіга дозволив зберегти нулі на табло. На 36-й хвилині гості змарнували свій єдиний гольовий момент — Кейн не зміг реалізувати пенальті.

По перерві «рекордмайстер» перехопив ініціативу та почав створювати моменти біля воріт Грабара один за одним. На 56-й хвилині рахунок було відкрито. Олісе забив, мабуть, гол туру або навіть місяця. Француз отримав мʼяч на фланзі, змістився в центр та обвідним ударом від поперечини поклав його у девʼятку.

Це взяття воріт виявилося єдиним у зустрічі. Вольфсбург програє та готується до вирішальної битви за збереження прописки. 16 травня вони завітають до Санкт-Паулі. Наразі команди мають однакову кількість очок, але вовки випереджають піратів за різницею забитих та пропущених м'ячів.

Вольфсбург — Баварія 0:1

Гол: Олісе, 56

Вольфсбург: Грабара — Белосян, Вавро, Кулєракіс — Кумбеді (Ліндстрем, 90), Віммер (Сванберг, 66), Соуза (Герхардт, 74), Еріксен (Маєр, 66), Меле — Дагім, Пейчінович

Баварія: Урбіг — Станішич, Мін Дже (Упамекано, 46), Іто, Бішоф — Кімміх, Горецка (Лаймер, 46) — Олісе, Кейн, Мусіала (Карл, 76) — Джексон (Діас, 58)