Захисник Руху прокоментував нічию проти Вереса.

Львівський Рух напередодні зіграв унічию проти рівненського Вереса у рамках двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги.

Рух — Верес 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Юрій Копина прокоментував виступ власної команди.

"Кожен бал це добре для Руху. Гра з Вересом була рівною, до голу, який так ніхто і не забив. Суперник добре оборонявся, але десь і ми затягували з ударами по воротах.

Часом повільно працювали з м’ячем, коли навпаки потрібно було прискоритись, затягували з рішенням у деяких епізодах. Тому в тих моментах у завершальній стадії вже не було багато простору для ударів.

У другому таймі ми грали активніше. Усі розуміють, що нам потрібно набирати очки, щоб покинути зону перехідних матчів.

На жаль, не вдалось забити у ворота суперника, але водночас добре, що не пропустили та зберегли свої ворота "сухими" — команда надійно зіграла в обороні.

У мене чудові емоції, адже я давно не грав. Тренер довірився мені і, сподіваюсь, я його не підвів. Радий повернутись на поле. Звісно, хотілось перемогти, але нічого страшного, повторюсь — для нас важливий кожен бал", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух гостюватиме в Кудрівки.