Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 10 травня 2026 року.

Донецький Шахтар у матчі 27-го туру української Прем'єр-ліги в гостях здобув розгромну перемогу над СК Полтава (4:0).

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли на третій компенсованій хвилині голом відзначився Дмитро Криськів.

Потім на 56 хвилині перевагу команди Арди Турана подвоїв Ізакі Сілва, який за п'ять хвилин оформив дубль. Остаточну крапку у матчі поставив Лассіна Траоре з голом на 67 хвилині.

Таким чином Шахтар став достроковим чемпіоном, а СК Полтава достроково оформив путівку до Першої ліги.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу СК Полтава — Шахтар у рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

СК Полтава — Шахтар 0:4

Голи: Криськів, 45+3, Ізакі, 56, 61, Траоре, 67.

СК Полтава: Мінчев — Ухань, Веремієнко (Коцюмака, 43), Підлепич, Савенков — Дорошенко (Плахтир, 64), Даниленко (П'ятов, 81) — Одарюк (Галенков, 64), Сад (Марусич, 64), Вівдич — Сухоручко.

Шахтар: Різник — Азарові, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо (Грам, 69) — Бондаренко (Педріньйо да Сілва, 76), Криськів (Назарина, 76), Ізакі — Лукас, Траоре (Очеретько, 83), Проспер (Мейрелліш, 69).

Попередження: Сухоручко — Ізакі.