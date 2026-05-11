Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 10 травня 2026 року.

Каталонська Барселона у матчі 35 туру іспанської Ла Ліги в домашньому El Clasico обіграла мадридський Реал (2:0) та здобула чемпіонський титул.

Цього разу два швидких голи вирішили долю протистояння на користь команди Ганса-Дітера Фліка.

"Галактікос" після цього намагались повернутись у протистояння, але поодинокі гольові моменти до перерви не використали, тоді як другий тайм був більше присвячений з’ясуванню стосунків поміж командами.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Реал Мадрид у рамках 35-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Барселона — Реал Мадрид 2:0

Голи: Рашфорд, 9, Торрес, 18

Барселона: Ж. Гарсія — Е. Гарсія, Кубарсі, Мартін, Канселу — Гаві (Берналь, 77), Педрі — Рашфорд (Рафінья, 64), Ольмо (де Йонг, 64), Фермін (Бальде, 87) — Торрес (Левандовські, 77).

Реал Мадрид: Куртуа — Александер-Арнольд, Рюдігер, Гюйсен, Ф. Гарсія — Б. Діас (Мастантуоно, 79), Камавінга (Пітарч, 70), Чуамені, Беллінгем — Г. Гарсія (С. Перес, 79), Вінісіус.

Попередження: Ольмо, Рафінья — Камавінга, Асенсіо, Александер-Арнольд