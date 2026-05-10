Команда офіційно вибула з боротьби за збереження прописки після поразки від Шахтаря та математичної втрати шансів наздогнати конкурентів.

Після поразки від Шахтаря з рахунком 0:4 Полтава остаточно втратила шанси залишитися в УПЛ.

За три тури до завершення сезону полтавський клуб посідає останнє місце в турнірній таблиці, маючи 12 очок.

Від 14-ї позиції, яку займає Рух, команду відділяє 9 балів. Навіть у разі рівності очок Полтава не зможе обійти львів’ян через гірші результати в особистих зустрічах.

Нагадаємо, команда приєдналась до УПЛ на початку минулого сезону, посівши друге місце в Першій лізі.

За 27 матчів в УПЛ команда виграла два поєдинки, шість зіграла внічию і 19 програла.