Масну крапку в насиченому сезоні команда Арда Турана поставила у фестивальному матчі проти СК Полтава.
СК Полтава — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк
10 травня 2026, 17:23
СК Полтава — Шахтар 0:4
Голи: Криськів, 45+3, Ізакі, 56, 61, Траоре, 67
СК Полтава: Мінчев — Ухань, Веремієнко (Коцюмака, 43), Підлепич, Савенков — Дорошенко (Плахтир, 64), Даниленко (П'ятов, 81) — Одарюк (Галенков, 64), Сад (Марусич, 64), Вівдич — Сухоручко.
Шахтар: Різник — Азарові, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо (Грам, 69) — Бондаренко (Педріньйо да Сілва, 76), Криськів (Назарина, 76), Ізакі — Лукас, Траоре (Очеретько, 83), Проспер (Мейрелліш, 69).
Попередження: Сухоручко — Ізакі