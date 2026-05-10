Захисник Руху прокоментував нічию проти Вереса.

Львівський Рух напередодні зіграв унічию проти рівненського Вереса у рамках двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Віталій Роман прокоментував виступ власної команди.

"Ми налаштовувались на перемогу, адже команді треба брати очки, які Рух недобрав у попередніх матчах. Гра вийшла такою, як ми й очікували: багато боротьби, флангових подач.

Можна сказати, що боротьби було більше, ніж самого футболу, бо ніхто не хотів програвати. 0:0 на табло — закономірний результат.

Утрата гравців під час матчу і вимушені заміни не дуже вплинули на нашу гру. Усе тому, що ми чудово знаємо можливості та дії один одного, багато часу граємо разом.

Так, до цього тривалий період через травму пропустив Юрій Копина, у попередній зустрічі через дискваліфікацію пропускав матч Денис Підгурський. Але всі знають свої функції на полі і розуміють, що потрібно робити в таких випадках.

Важливо, що ми зберегли свої ворота "сухими", а ми ще й грали із юним голкіпером. Рух давно не закінчував матчі "на нуль", і це дуже добре. Сподіваюсь, це додасть нам впевненості у наступних поєдинках.

Попереду в нас гра з Кудрівкою. Це наш прямий конкурент в боротьбі за виживання, але треба старатись вигравати кожен матч і не дивитись на те, хто наш суперник. Усі поєдинки важливі, і в кожному за перемогу дають три бали.

Попри невтішні результати, тренерський штаб нас завжди підтримує та підштовхує вперед, створює позитивну атмосферу на тренуваннях і мотивує нас покращити свою гру та положення у турнірній таблиці. Ми сподіваємось, що Руху вдасться це зробити та зберегти прописку в УПЛ", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух гостюватиме в Кудрівки.