Наставник "гірників" поділився враженнями від перемоги в УПЛ.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти СК Полтава (4:0), яка гарантувала "гірникам" чемпіонський титул.

"Насамперед хотів би сказати, що сьогодні – День матері, і в цій країні, я переконаний, дуже багато матерів, які безмежно люблять своїх дітей. Я також син, у мене є дружина, у нас є діти, тож, користуючись цією нагодою, хочу привітати з цим чудовим святом усіх матерів. Бажаю вам миру, щастя, любові й злагоди.

І також хочу відзначити, що, коли я тільки сюди прийшов, у перші ж дні мого перебування в клубі я вже знав про дуже високу тактичну витримку наших опонентів, на якому дійсно високому рівні вони перебувають – це стосується Динамо, Полісся під керівництвом Руслана Ротаня, Металіста 1925, ЛНЗ. Усі вони ускладнили нам життя на дистанції цього сезону. Користуючись нагодою, я хотів би подякувати їм за те, що допомагали нам ставати кращими день у день, від матчу до матчу, за те, що створили інтригу на дистанції та що підтримують тонус нашого українського чемпіонату.

А щодо сьогоднішнього дня можу просто сказати, що я надзвичайно щасливий! Від першого дня, коли я прийшов сюди, мене надзвичайно зустріли всі: мої гравці, персонал, також тренери мені допомагали почуватися як удома. Ця перемога – для них. Усі зусилля, що ми докладали на дистанції цього сезону, я хочу присвятити їм та нашим уболівальникам. І також хочу пообіцяти, що ми докладемо всіх зусиль, аби перевершити себе і краще презентувати Україну вже в наступній єврокубковій кампанії.

Які основні завдання ставили перед сезоном? Передусім завоювати титул – це просто неймовірне відчуття! І, відповідаючи на ваше запитання, це й була та ціль, яку поставило переді мною керівництво клубу. Але найважливіший нюанс полягав у тому, що ми повинні були здобути його, граючи як Шахтар, у тій стилістиці футболу, до якої історично Шахтар привчив своїх уболівальників. Це означає домінувати на мʼячі, бути проактивними та постійно створювати небезпеку біля чужих воріт. І я радий, що нам вдалося цього досягти. Разом із тим дуже важливою ціллю є залучення молодих виконавців, їхній розвиток та становлення, і, на моє переконання, нам також вдалося досягти цієї мети. Нескромно скажу, але, як на мене, ми дуже достойно представили Україну на євроарені цього сезону. І ми можемо дійсно пишатися цим сезоном.

Важливо також враховувати ті обставини, які нас супроводжували. Як на мене, немає достатньої кількості слів, аби описати складність нашої кампанії – як у чемпіонаті, так і у єврокубкових баталіях, оскільки нам постійно доводилося стикатися з непростими умовами логістики. І стосовно моїх гравців, я хочу сказати, що вони дійсно виконали роботу, яку можна занести в категорію надлюдських. Оскільки за всі ті старання, усю ту фізичну готовність, яку вони демонстрували від гри до гри, попри заповнений календар, я можу лише безмежно їм вклонитися.

І, говорячи вже в контексті майбутнього сезону, я би хотів наголосити, що неважливо, хто представлятиме Україну у єврокубках – Динамо, Полісся, ЛНЗ, Металіст 1925, – вони всі заслуговують на достойні умови, аби мати змогу виступати на два фронти. Ми повинні допомагати один одному, і, якщо є можливість, я хотів би донести важливість внесення певних змін до календаря, які б дозволили нам краще маневрувати за таких ситуацій виступів на два фронти.

Ще можу додати: я безмежно вдячний українському народові за те, що він прийняв мене, за те, що був поруч кожного дня. Щоразу бачити їхні посмішки, їхні обійми, їхню щирість, попри всі ті обставини, які вони проживають, – це просто важко описати словами. Безмежна подяка й низький уклін!", — наводить слова Турана прес-служба клубу.

