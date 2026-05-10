Синьо-жовті мінімально переграли Польщу та продовжили успішний виступ у турнірі.

Юнацька збірна України U-16 провела другий матч на турнірі розвитку УЄФА, який проходить у Польщі, та здобула чергову перемогу.

Команда синьо-жовтих обіграла господарів турніру з рахунком 1:0. Єдиний м’яч у зустрічі на 31-й хвилині забив Богдан Руденко.

Після двох турів українська команда продовжує йти без втрат очок. Раніше підопічні збірної також здолали команду Еквадору (3:0).

Свій наступний матч на турнірі Україна U-16 проведе 13 травня проти однолітків із Норвегії.