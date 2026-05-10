Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зустрінуться СК Полтава та донецький Шахтар.

СК Полтава та донецький Шахтар на Арені Львів закриватимуть двадцять сьомий тур української Прем'єр-ліги.

Павло Матвійченко, після нічиєї проти криворізького Кривбасу (3:3), залучив до стартового складу Уханя та Савенкова на флангах оборони.

Арда Туран, на тлі поразки від лондонського Крістал Пелес (1:3), використав із перших хвилин Азарові на правому фланзі захисту, тоді як Бондаренко, Криськів та Ізакі гратимуть у центрі поля, а Лукас, Траоре та Проспер розташуються в атаці.

СК Полтава: Мінчев — Ухань, Веремієнко, Підлепич, Савенков — Дорошенко, Даниленко — Одарюк, Сад, Вівдич — Сухоручко.

Запасні: Єрмолов, Місюра, Коцюмака, Кононов, Бужин, П’ятов, Плахтир, Кобзар, Марусич, Галенков.



Шахтар: Різник — Азарові, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Криськів, Ізакі — Лукас, Траоре, Проспер.

Запасні: Фесюн, Марлон Гомес, Егіналду, Швед, Педріньйо да Сілва, Невертон, Грам, Еліас, Цуканов, Очеретько, Назарина, Мейрелліш.

Гра СК Полтава — Шахтар почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.