Голкіпер Руху прокоментував нічию проти Вереса.

Львівський Рух напередодні зіграв унічию проти рівненського Вереса у рамках двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги.

Рух — Верес 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри воротар "жовто-чорних" Єгор Клименко прокоментував виступ власної команди.

"Дуже радий, що вдалось реабілітуватись за свій попередній матч і цього разу зіграти "на нуль". Знав, що можу зіграти добре і здатен на більше, а у поєдинку з Кривбасом — то були помилки, які притаманні всім.

Прикро лиш те, що Рух сьогодні не виграв у Вереса. Вважаю, що ми заслуговували більше, аніж на один бал.

Після того матчу з Кривбасом мені було дуже важко, але велика кількість людей підтримала мене. Хтось дзвонив, хтось підходив і говорив теплі слова і я вдячний за цю підтримку.

Усі казали, що це лише початок, у кожного свій непростий шлях: хтось одразу може добре зіграти, а в когось бувають такі випадки як у мене, що спершу трапляються помилки, але далі є змога прогресувати. Тож радий, що зберіг ворота "сухими" вже у наступному поєдинку.

Іван Федик та тренерський штаб підтримують мене, хлопці хвалять за вдалі дії — я це чую і дуже ціную, це приємно.

Матч із Вересом був рівний. Суперник не створив багато моментів. Думаю, Рух у цій грі мав більше нагод, щоб забити гол. На жаль, не вдалось реалізувати свої моменти, але сподіваюсь, що в майбутньому ми це виправимо і зможемо перемогти", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух гостюватиме в Кудрівки.