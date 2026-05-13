Керманич Епіцентру прокоментував перемогу над Поліссям.

Кам’янець-подільський Епіцентр напередодні обіграв житомирське Полісся в домашньому матчі двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри головний тренер "подолян" Сергій Нагорняк прокоментував виступ власної команди.

"Після двох попередніх матчів, коли 2:0 вигравали, із Поліссям трапилось дежавю. Інтриги стільки було…

Ми забили пенальті, на 90+ — стандарт в наші ворота. Молодець воротар — урятував нас, дали йому шанс, він використав його. Цікава гра. Полісся не даремно бореться за медалі.

Нам було дуже важко в першому таймі. Ми знали, як вони гратимуть. Десь удача на нашій стороні була — поперечина, із пустих воріт вибили. У минулих іграх вона відверталась від нас.

Другий тайм був шалений. Якщо відверто — навіть не встиг попереживати, гойдалка в одну-іншу сторону. Для вболівальників дуже гарний матч. Пишаюсь своїми хлопцями. Виконали задачу, яку ми ставили.

Тим і дорога для нас перемога над такою командою. Поки що важко даються ігри з топ-5. У нас половина команди, яка перший сезон проводить в УПЛ

Попереджав хлопців, що не буду велику ротацію робити. Не кожен день випадає змога грати проти такої команди, як “Полісся”, ми налаштовувались.

Лучкевич вийшов не до кінця здоровий, Рохас отримав травму, були вимушені замінити. Витримали шалений натиск.

У перерві сказав хлопцям, що мало через середину граємо і ми вказали, корективи внесли. За що було на них кричати? Вони спокійно все самі розуміли. Перший гол — шалений удар Сіфуентеса, а другий — чудова комбінація. Віддавали собі належне, що будемо грати другим номером. Не ставили завдання грати в контроль м’яча. Усе завдання було в перехідній фазі з оборони в атаку. У другому таймі нам це вдалось.

Із воротарем Федотовим була розмова до матчу. Я йому пообіцяв, що із Житомиром точно зіграєш. Так, я тебе під танки кидаю, але випливеш — значить будеш воротарем. Можливо. Я своє рішення ухвалив, воно не було спонтанним", — заявив український фахівець.

У наступному турі кам’янець-подільський Епіцентр гостюватиме в харківського Металіста 1925.