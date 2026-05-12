Олександрія програла Зорі та достроково вилетіла з УПЛ за спортивним принципом. Команда Володимира Шарана поступилась удома з рахунком 1:2, дограючи матч без двох вилучених футболістів.

Перший тайм минув без голів, хоча обидві команди мали свої моменти. Після перерви Зоря додала в агресії, а Будківський відкрив рахунок із пенальті після гри рукою Ващенка. Згодом Мічин потужним ударом із-за меж штрафного подвоїв перевагу луганців.

Олександрія відповіла голом Цари, однак на більше господарів не вистачило. Наприкінці зустрічі Скорко заробив друге попередження, а Кампуш також достроково залишив поле через суперечки з арбітром.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Зоря у рамках 28-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Олександрія — Зоря 1:2

Голи: Цара, 77 — Будківський, 56 (пен.), Мічин, 75

Олександрія: Макаренко — Скорко, Бутко (Родрігеш, 62), Кампуш, Беїратче, Власюк — Цара, Ващенко (Шостак, 84), Булеца (Мишньов, 80), Ндіага — Кастільйо (Кремчанін, 62).

Зоря: Сапутін — Малиш, Джордан, Башич (Ескінья, 79), Жуніньйо — Горбач (Слесар, 46), Саллієу (Попара, 64), Дришлюк, Єлавич — Верлей (Мічин, 65), Задорожний (Будківський, 46).

Попередження: Скорко, Кампуш — Саллієу, Жуніньйо

На 85-й хвилині був вилучений Даніл Скорко (Олександрія) (друге попередження).

На 90+5-й хвилині був вилучений Мігель Феррейра Кампуш (Олександрія) (друге попередження).