Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 13 травня, розпочавшись о 18:00.

У 28-му турі української Прем’єр-ліги донецький Шахтар зустрінеться з Оболонню. Команда Арди Турана підходить до матчу у статусі дострокового чемпіона України, тоді як кияни продовжують боротьбу за збереження місця в еліті.

ШАХТАР — ОБОЛОНЬ

СЕРЕДА, 13 ТРАВНЯ, 18:00. АРЕНА-ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МИКОЛА БАЛАКІН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Минулого туру Шахтар офіційно оформив чемпіонство, розгромивши Полтаву з рахунком 4:0. Для донецького клубу цей титул став уже 16-м в історії. Команда Арди Турана проводить дуже стабільний сезон і за три тури до фінішу випереджає найближчого переслідувача на 11 очок.

Переможна серія Шахтаря в УПЛ налічує вже п’ять матчів поспіль. За цей відрізок чемпіон забив 12 м’ячів та пропустив лише тричі. Особливо вражає атакувальна ефективність команди — 65 голів у 27 турах, що є найкращим показником ліги.

Навіть після дострокового чемпіонства Шахтар навряд чи дозволить собі суттєво знизити оберти. Конкуренція всередині складу залишається високою, а тренерський штаб прагне зберегти переможний ритм перед завершенням сезону.

Оболонь переживає складний період. У попередньому турі команда зіграла внічию з Епіцентром — 2:2, однак безвиграшна серія киян у чемпіонаті вже досягла дев’яти матчів.

Останню перемогу Оболонь здобувала ще на початку березня. Попри це, команда поки що тримається над зоною стикових матчів, маючи шість очок переваги. Головною проблемою залишається гра в обороні — кияни регулярно припускаються позиційних помилок та важко витримують тиск сильніших суперників.

Проти Шахтаря Оболоні традиційно дуже складно. Команда не може взяти очки у цьому протистоянні вже багато років, а більшість матчів завершувалися впевненими перемогами донеччан.

Особисті зустрічі

- 10 поспіль перемог Шахтаря

- у 8 матчах перемога була з різницею у два та більше м’ячів

- у першому колі Шахтар переміг з рахунком 6:0

- за останні 10 очних матчів донеччани забили 32 голи

Форма команд

Навіть попри чемпіонський статус та можливу ротацію, Шахтар залишається беззаперечним фаворитом зустрічі. Оболонь зараз перебуває у кризі, а різниця в класі між командами виглядає надто великою.