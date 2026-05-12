Кривбас упевнено переграв Верес

Команда Патріка ван Леувена знову багато забиває, при цього разу мало пропускає.

Верес — Кривбас

Верес — Кривбас 1:3

Голи: Протасевич, 73 — Я. Шевченко, 26, Джовані, 58, Мулик, 63 Верес: Горох — Стамуліс, Харатін, Вовченко, Сміян — Бойко, Кльоц (Нійо, 67) — Шарай (Мурашко, 79), Гонсалвеш (Протасевич, 67) — Баїя (Матківський, 74), Фабрісіо (Годя, 67). Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс, Бекавац (Боржес, 85) — Джовані (Бутенко, 85), Араухо, Я. Шевченко — Сек (Лін, 85), Парако, Каменський (Мулик, 62). Попередження: Харатін, Кльоц