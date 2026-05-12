Епіцентр і Полісся, вже можна сказати, видали один із найдраматичніших матчів 28 туру УПЛ. Команда Сергія Нагорняка двічі втрачала перевагу, але все ж вирвала перемогу — 3:2.

Героєм зустрічі став Сіфуентес, який відкрив рахунок одразу після перерви, а в компенсований час реалізував вирішальний пенальті. Ще один гол для господарів забив Танчик, чия поява на полі перевернула гру.

Полісся відповіло автоголом Коша та точним ударом Назаренка, а на 90+8 хвилині отримало шанс урятуватись, однак Сарапій не реалізував пенальті — воротар Епіцентру парирував удар.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Епіцентр — Полісся у рамках 28-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Епіцентр — Полісся 3:2

Голи: Сіфуентес, 49, 89 (пен.), Танчик, 54 — Кош, 59 (авт.), Назаренко, 64

На 90+8-й хвилині Едуард Сарапій (Полісся) не забив пенальті (воротар).

Епіцентр: Федотов — Ліповуз (Миронюк, 68), Кош, Григоращук — Кирюханцев (Супряга, 83), Себеріо, Запорожець, Климець — Лучкевич (Танчик, 46), Сіфуентес (Олівейра, 90+9) — Сидун (Ковалець, 90+9).

Полісся: Бущан — Майсурадзе (Кравченко, 68), Краснічі, Сарапій, Михайліченко — Андрієвський, Бабенко, Федор (Філіппов, 56) — Гуцуляк (Емерллаху, 60), Гайдучик (Краснопір, 56), Брагару (Назаренко, 56).

Попередження: Михайліченко