Football.ua представляє прев'ю перенесеного матчу 31-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 13 травня та розпочнеться о 22:00.
Манчестер Сіті — Крістал Пелес, Getty Images
13 травня 2026, 09:00
Чемпіонська гонка в англійській Прем’єр-лізі входить у вирішальну фазу, і для Манчестер Сіті цей перенесений матч може стати моментом істини. Після непростої, але надзвичайно важливої перемоги Арсеналу над Вест Гемом команда Пепа Гвардіоли досі не має права на осічку — відставання від лідера становить п’ять очок, хоча "містяни" мають сьогоднішню гру в запасі. Будь-яка втрата очок на Етіхаді фактично перекреслить надії манкуніанців на черговий титул.
СЕРЕДА, 13 ТРАВНЯ, 22:00 ▪️ ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Манчестер Сіті підходить до зустрічі в переконливій формі. Команда Гвардіоли не програє в чемпіонаті з січня, а безпрограшна домашня серія в АПЛ уже налічує 16 матчів. У попередньому турі "містяни" впевнено розібралися з Брентфордом (3:0), вкотре продемонструвавши, наскільки небезпечними вони стають на фініші сезону. Особливо вражає Жеремі Доку — бельгієць буквально вибухнув у найважливіший момент кампанії, регулярно забиваючи та створюючи моменти для партнерів.
Не менш важливим фактором залишається досвід. Команда Пепа Гвардіоли неодноразово виривала титули в останні тижні сезону, витримуючи колосальний психологічний тиск у боротьбі з Ліверпулем чи Арсеналом. Ерлінг Голанд продовжує стабільно вирішувати долю матчів, Раян Шеркі став одним із найкреативніших гравців ліги, а сам Сіті виглядає командою, яка здатна виграти всі матчі, що залишилися. Водночас кадрова ситуація не є ідеальною: Йошко Гвардіол точно пропустить гру, тоді як участь Родрі та Абдукодіра Хусанова залишається під питанням.
Крістал Пелес приїжджає до Манчестера без серйозного турнірного тиску в чемпіонаті, але саме такі команди часто стають головними руйнівниками чужих амбіцій (тому ж Ліверпулю "орли" неодноразово коштували очок у відповідальний момент). Команда Олівера Гласнера проводить історичний сезон: "орли" дісталися фіналу Ліги конференцій завдяки успіху проти донецького Шахтаря, продовживши зростання після минулорічного успіху в Кубку Англії. Після приходу Гласнера Пелес став значно агресивнішим у пресингу, сміливішим в атаці та набагато небезпечнішим у великих матчах.
Особливу увагу господарям доведеться приділити Ісмаїлі Сарру. Сенегалець уже має 20 голів у всіх турнірах сезону й переживає найкращий період у кар’єрі в Англії. Важливу роль відіграє і Жан-Філіп Матета, який після повернення від травми знову набрав форму та додає Пелес фізичної потужності в атаці. Щоправда, щільний календар може змусити Гласнера вдатися до ротації — попереду в лондонців фінал Ліги конференцій, який є безумовним пріоритетом клубу.
Очікується матч із високим темпом та величезною напругою. Манчестер Сіті змушений грати виключно на перемогу й, найімовірніше, одразу захопить контроль над м’ячем, тоді як Крістал Пелес робитиме ставку на швидкі переходи та контратаки через Сарра й Бреннана Джонсона. Для команди Гвардіоли це одна з тих ночей, коли навіть мінімальна помилка може коштувати всього сезону.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1.20, тоді як потенційний успіх Крістал Пелес оцінюється показником 13.0. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6.66.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
МАНЧЕСТЕР СІТІ : Доннарумма — Нунеш, Геї, Аке, О'Райлі — Бернарду Сілва, Рейндерс — Семеньйо, Шеркі, Доку — Голанд.
КРІСТАЛ ПЕЛЕС : Гендерсон — Річардс, Лакруа, Канво — Муньйос, Вортон, Камада, Мітчелл — Бреннан Джонсон, Сарр — Странд Ларсен
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:0