СЕРЕДА, 13 ТРАВНЯ, 22:00 ▪️ ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Манчестер Сіті підходить до зустрічі в переконливій формі. Команда Гвардіоли не програє в чемпіонаті з січня, а безпрограшна домашня серія в АПЛ уже налічує 16 матчів. У попередньому турі "містяни" впевнено розібралися з Брентфордом (3:0), вкотре продемонструвавши, наскільки небезпечними вони стають на фініші сезону. Особливо вражає Жеремі Доку — бельгієць буквально вибухнув у найважливіший момент кампанії, регулярно забиваючи та створюючи моменти для партнерів.

Не менш важливим фактором залишається досвід. Команда Пепа Гвардіоли неодноразово виривала титули в останні тижні сезону, витримуючи колосальний психологічний тиск у боротьбі з Ліверпулем чи Арсеналом. Ерлінг Голанд продовжує стабільно вирішувати долю матчів, Раян Шеркі став одним із найкреативніших гравців ліги, а сам Сіті виглядає командою, яка здатна виграти всі матчі, що залишилися. Водночас кадрова ситуація не є ідеальною: Йошко Гвардіол точно пропустить гру, тоді як участь Родрі та Абдукодіра Хусанова залишається під питанням.

Крістал Пелес приїжджає до Манчестера без серйозного турнірного тиску в чемпіонаті, але саме такі команди часто стають головними руйнівниками чужих амбіцій (тому ж Ліверпулю "орли" неодноразово коштували очок у відповідальний момент). Команда Олівера Гласнера проводить історичний сезон: "орли" дісталися фіналу Ліги конференцій завдяки успіху проти донецького Шахтаря, продовживши зростання після минулорічного успіху в Кубку Англії. Після приходу Гласнера Пелес став значно агресивнішим у пресингу, сміливішим в атаці та набагато небезпечнішим у великих матчах.

Особливу увагу господарям доведеться приділити Ісмаїлі Сарру. Сенегалець уже має 20 голів у всіх турнірах сезону й переживає найкращий період у кар’єрі в Англії. Важливу роль відіграє і Жан-Філіп Матета, який після повернення від травми знову набрав форму та додає Пелес фізичної потужності в атаці. Щоправда, щільний календар може змусити Гласнера вдатися до ротації — попереду в лондонців фінал Ліги конференцій, який є безумовним пріоритетом клубу.

Очікується матч із високим темпом та величезною напругою. Манчестер Сіті змушений грати виключно на перемогу й, найімовірніше, одразу захопить контроль над м’ячем, тоді як Крістал Пелес робитиме ставку на швидкі переходи та контратаки через Сарра й Бреннана Джонсона. Для команди Гвардіоли це одна з тих ночей, коли навіть мінімальна помилка може коштувати всього сезону.