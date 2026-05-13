Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 13 травня та розпочнеться о 15:30.

У рамках двадцять восьмого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Києві Динамо зіграє домашній матч проти Колоса.

СЕРЕДА, 13 ТРАВНЯ, 15:30. ДИНАМО ІМЕНІ ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРІЙ КОВАЛЕНКО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV ТА 2+2

Для обох команд ця зустріч має велике значення в боротьбі за підсумкові позиції у верхній частині таблиці. Кияни намагаються втриматися у топ-4, тоді як команда з Ковалівки набрала чудову форму і вже реально претендує на те, щоб обійти суперника.

Команда Ігоря Костюка переживає непростий відрізок сезону. Поразка від Шахтаря та нічия проти ЛНЗ суттєво знизили шанси киян на медалі. Відставання від третього місця вже складає шість очок, а конкуренти позаду наблизилися майже впритул.

Особливо відчутними стали кадрові проблеми в атаці. Матвій Пономаренко, який є найкращим бомбардиром команди та одним із лідерів чемпіонату, пропустив попередню гру через мікропошкодження. Його відсутність серйозно вплинула на гостроту попереду. Під питанням також готовність Богдана Редушка.

Стиль Динамо залишається досить вертикальним та інтенсивним, але в останніх турах команді бракує стабільності та реалізації моментів. Попри це, вдома кияни традиційно грають агресивніше та намагатимуться з перших хвилин нав’язати свій темп.

Колос підходить до матчу у значно кращому настрої. Команда Руслана Костишина не програє вже вісім турів поспіль і демонструє один із найорганізованіших футболів у лізі. Особливо вражає гра в обороні — чотири поспіль матчі без пропущених м’ячів.

Колектив із Ковалівки поступово набрав хід навесні та зараз реально претендує навіть на четверту сходинку. Від Динамо команду відділяють лише два очки, тому перемога в Києві може суттєво змінити ситуацію у таблиці.

Сильні сторони Колоса — дисципліна, фізична готовність та вміння грати за результатом. Команда не створює багато моментів, але дуже ефективно використовує свої шанси. У попередньому турі переможний м’яч проти Кудрівки забив Ррапай, який нині перебуває у хорошій формі.

Через дискваліфікацію матч пропустить Максименко, однак тренерський штаб має достатньо варіантів для заміни.

Особисті зустрічі

Історія протистояння свідчить про перевагу Динамо, але останнім часом Колос навчився створювати проблеми киянам. У першому колі саме команда з Ковалівки святкувала перемогу з рахунком 2:1.

Загальна статистика:

- 18 матчів

- 9 перемог Динамо

- 6 нічиїх

- 3 перемоги Колоса

Орієнтовні склади:

Динамо Київ: Нещерет – Караваєв, Біловар, Михавко, Дубінчак – Михайленко, Піхальонок, Шапаренко – Волошин, Герреро, Ярмоленко

Колос: Пахолюк – Понєдєльнік, Козік, Бурда, Цуріков – Теллес, Гагнідзе, Ррапай – Кане, Тахірі, Салабай

