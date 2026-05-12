Але лише за спортивним принципом.
Олександрія — Зоря, фото ФК Олександрія
12 травня 2026, 15:05
Олександрія — Зоря 1:2
Голи: Цара, 77 — Будківський, 56 (пен.), Мічин, 75
Олександрія: Макаренко — Скорко, Бутко (Родрігеш, 62), Кампуш, Беїратче, Власюк — Цара, Ващенко (Шостак, 84), Булеца (Мишньов, 80), Ндіага — Кастільйо (Кремчанін, 62).
Зоря: Сапутін — Малиш, Джордан, Башич (Ескінья, 79), Жуніньйо — Горбач (Слесар, 46), Саллієу (Попара, 64), Дришлюк, Єлавич — Верлей (Мічин, 65), Задорожний (Будківський, 46).
Попередження: Скорко, Кампуш — Саллієу, Жуніньйо
На 85-й хвилині був вилучений Даніл Скорко (Олександрія) (друге попередження).
На 90+5-й хвилині був вилучений Мігель Феррейра Кампуш (Олександрія) (друге попередження).