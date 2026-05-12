Карколомний перебіг подій у другому таймі нарешті не призвів до втрати очок командою Сергія Нагорняка на останніх хвилинах.
Епіцентр — Полісся, фото УПЛ
12 травня 2026, 17:36
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Епіцентр — Полісся 3:2
Голи: Сіфуентес, 49, 89 (пен.), Танчик, 54 — Кош, 59 (авт.), Назаренко, 64
На 90+8-й хвилині Едуард Сарапій (Полісся) не забив пенальті (воротар).
Епіцентр: Федотов — Ліповуз (Миронюк, 68), Кош, Григоращук — Кирюханцев (Супряга, 83), Себеріо, Запорожець, Климець — Лучкевич (Танчик, 46), Сіфуентес (Олівейра, 90+9) — Сидун (Ковалець, 90+9).
Полісся: Бущан — Майсурадзе (Кравченко, 68), Краснічі, Сарапій, Михайліченко — Андрієвський, Бабенко, Федор (Філіппов, 56) — Гуцуляк (Емерллаху, 60), Гайдучик (Краснопір, 56), Брагару (Назаренко, 56).
Попередження: Михайліченко