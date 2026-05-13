Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 12 травня 2026 року.

Металіст 1925 і Карпати не визначили переможця в результативному матчі 28 туру УПЛ — 2:2. Обидві команди продовжили свої невдалі серії, а львів’яни ще й пропускають уже в другій грі поспіль.

Харків’яни відкрили рахунок наприкінці першого тайму завдяки голу Забергджі, однак після перерви Чачуа перевернув гру для Карпат — спершу зрівняв рахунок, а згодом реалізував пенальті.

Втім, втримати перевагу команда Франсіско Фернандеса не змогла. На 65 хвилині Петер приніс Металісту 1925 нічию, встановивши остаточний рахунок зустрічі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Металіст 1925 — Карпати у рамках 28-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Металіст 1925 — Карпати 2:2

Голи: Забергджа, 41, Петер, 65 — Чачуа, 52, 60 (пен.)

Металіст 1925: Варакута — Салюк, Є. Павлюк, Шабанов, Крупський — Кастільйо (Мба, 87), Калюжний, Аревало (Чурко, 17, І. Когут, 87) — Забергджа (Антюх, 75), Петер, Рашиця (Арі, 75).

Карпати: Домчак — Сич, Бабогло, Стецьков, Р. Лях — Чачуа, Едсон (Булеза, 71), Рубчинський (Квасниця, 80) — Алькайн (Шах, 80), Карабін (Ерікі, 71), Костенко (Мірошніченко, 90).

Попередження: Павлюк, Забергджа, Петер, Калюжний, Крупський — Стецьков