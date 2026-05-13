Керманич Карпати прокоментував поразку від Епіцентру.

Львівські Карпати напередодні зіграли внічию проти харківського Металіста 1925 у гостьовому матчі двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри головний тренер "левів" Франсіско Фернандес прокоментував виступ власної команди.

"Відчуття дещо гіркі, оскільки ми були близькі до здобуття перемоги. Але тим не менш, тиждень видався нелегким, адже в нас лише на цьому тижні сім футболістів вибули з тренувального процесу.

На початку матчу ми не демонстрували тієї послідовності гри, яку хотілося б бачити. Ми хотіли більше перебувати на половині поля суперника. Але ми бачимо, що суперник добре оборонявся.

У другому таймі все було навпаки. Ми вже більше часу проводили на половині поля суперника, ми більше володіли ініціативою. Шкода, що цей останній момент не завершився взяттям воріт, адже рахунок міг стати 2:3.

Але я хочу відзначити старання футболістів — як вони змогли змінити хід поєдинку у другому таймі. Також слід відзначити тих гравців, які під кінець сезону змогли до нас приєднатись.

Нічого такого під час перерви не відбувалось, ми внесли лише незначні зміни. Ми хотіли бачити більше вертикальності. Тобто зміни стосувались насамперед системи гри. Ми хотіли змінити ментальність футболістів, адже вони повинні викладатись на сто відсотків, незалежно від того, проти якого суперника ми граємо.

Оскільки ми презентуємо клуб з ментальністю переможців, футболісти мають показувати те, що вони показали у другому таймі. На полі має бути продемонстровано, що ми приїжджаємо за тим, аби здобувати перемогу в поєдинках.

Те, що ми бачили на останніх хвилинах матчу коли 5-6 гравців вбігали в штрафний майданчик, підключалися до атаки — власне, таку ми хочемо бачити команду.

Варто привітати Булезу та Стецькова, оскільки це важко — повернутись до того рівня футболу. Оскільки вони місяцями наполегливо працювали і отримали свій шанс.

Ми так само зробили чимало змін у позиціях футболістів. Булеза вийшов не на свою звичну позицію, він зіграв у ролі вінгера. Так само варто відзначити усі зусилля, яких доклав Стецьков. Адже він витримав усі 97 хвилин матчу.

Якщо молоді гравці сьогодні потрапили до заявки, то вони у будь-який момент можуть взяти участь у грі. Мені не подобається дарувати шанси просто так. Вони молоді футболісти. Наполегливою працею вони мусять завоювати собі це місце. Якщо не у цьому, то у майбутньому сезоні вони зможуть зіграти", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівські Карпати гратимуть удома проти рівненського Вереса.