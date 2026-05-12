Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 12 травня 2026 року.

Кривбас продовжує результативну серію та впевнено здолав Верес у 28 турі УПЛ — 3:1. Команда Патріка ван Леувена цього разу не лише багато забила, а й значно надійніше зіграла в обороні.

Початок перемозі гостей поклав Ярослав Шевченко, який відкрив рахунок у першому таймі. Після перерви Джовані та Мулик довели перевагу криворіжців до розгромної, фактично знявши питання щодо переможця ще до середини другої половини зустрічі.

Верес зумів відповісти лише голом Протасевича наприкінці матчу, але на підсумковий результат це вже не вплинуло.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — Кривбас у рамках 28-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Верес — Кривбас 1:3

Голи: Протасевич, 73 — Я. Шевченко, 26, Джовані, 58, Мулик, 63

Верес: Горох — Стамуліс, Харатін, Вовченко, Сміян — Бойко, Кльоц (Нійо, 67) — Шарай (Мурашко, 79), Гонсалвеш (Протасевич, 67) — Баїя (Матківський, 74), Фабрісіо (Годя, 67).

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс, Бекавац (Боржес, 85) — Джовані (Бутенко, 85), Араухо, Я. Шевченко — Сек (Лін, 85), Парако, Каменський (Мулик, 62).

Попередження: Харатін, Кльоц