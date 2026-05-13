Керманич Полісся прокоментував поразку від Епіцентру.

Житомирське Полісся напередодні поступилось кам’янець-подільському Епіцентру в гостьовому матчі двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри головний тренер "вовків" Руслан Ротань прокоментував виступ власної команди.

"Те, як ми після перерви почали грати в обороні — це індивідуальні помилки. На цей матч потрібно дивитись з іншої точки зору. Коли тобі вкрай потрібна перемога, потрібно грати серцем і душею, як Кірюханцев у першому таймі, коли вибив м’яч, який летів у порожні ворота, не дати супернику створити жодного шансу.

Навіть якщо така ситуація, як в першому таймі, коли м’яч не залітає, потрібно дуже хотіти перемогти. Був відрізок після 0:2, коли перебудувались, але після другого забитого м’яча бажання якось розвіялось.

Треба дивитись на себе. Можна сказати, що не наш день, але ми самі можемо хотіти більшого. Важко грати через 2-3 дні, але потрібно діставати з себе. В першому таймі була повністю перевага за нами, не могли забити. М’яч просто не хотів летіти у ворота.

Настільки хотіли перемоги, що не награли на це. Другий тайм вийшов дуже слабким. Не повинні робити стільки помилок, скільки зробили за цей другий тайм.

Це наша найгірша гра в обороні у цьому сезоні. Зовсім не дотримувались своїх принципів. Дуже погано, що пропустили через помилки, над якими працюємо на тренуваннях і розмовляємо на теоріях. Було відчуття, що заб’ємо, скільки захочемо — нехай вони забивають. Іноді навпаки буває.

Мабуть, заміна Майсурадзе напрошувалася ще у першому таймі. Невиразний матч — це все від налаштування. Він ще молодий гравець, це нормально.

Ми ці помилки розуміємо, але для боротьби за найвищі місця всій команді потрібно бути максимально зібраними, концентрованими. Не можемо дорікати хлопцям за помилки. Нам потрібно їх виправляти і будемо надалі це робити.

Волинець? Він випав до кінця сезону, Чоботенко, імовірно, також. Євгеній повністю виграв позицію №1 і у Бущана не було шансів в чемпіонаті. У Жори був хороший шанс проявити себе. Мабуть, у голах його вини немає. Програли через інше. Потрібно було перебороти невезіння", — заявив український фахівець.

У наступному турі житомирське Полісся навідається до луганської Зорі.