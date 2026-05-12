Команда Франсіско Фернандеса тепер ще й пропускає в другому матчі поспіль.
Металіст 1925 — Карпати
12 травня 2026, 20:08
Металіст 1925 — Карпати 2:2
Голи: Забергджа, 41, Петер, 65 — Чачуа, 52, 60 (пен.)
Металіст 1925: Варакута — Салюк, Є. Павлюк, Шабанов, Крупський — Кастільйо (Мба, 87), Калюжний, Аревало (Чурко, 17, І. Когут, 87) — Забергджа (Антюх, 75), Петер, Рашиця (Арі, 75).
Карпати: Домчак — Сич, Бабогло, Стецьков, Р. Лях — Чачуа, Едсон (Булеза, 71), Рубчинський (Квасниця, 80) — Алькайн (Шах, 80), Карабін (Ерікі, 71), Костенко (Мірошніченко, 90).
Попередження: Павлюк, Забергджа, Петер, Калюжний, Крупський — Стецьков