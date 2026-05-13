Керманич Зорі прокоментував перемогу над Олександрією.
Віктор Скрипник, фото ФК Зоря Луганськ
13 травня 2026, 08:45
Луганська Зоря напередодні обіграла Олександрію в гостьовому матчі двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги.
Після завершення гри головний тренер "мужиків" Віктор Скрипник прокоментував виступ власної команди.
"До цього грали в суботу, тому вирішили провести ротацію. До того ж, у нас багато молоді, котра повинна себе проявити.
Дуже емоційний матч був проти Металіста 1925 тому потрібно було психологічне розвантаження.
Задорожний, зокрема, отримує досвід. Грає перший дорослий чоловічий сезон і відчуває єдиноборства проти хлопців, які більше за нього. Він це повинен пройти, пропустити через себе. Це показує, чи буде він у майбутньому грати на такому рівні. Тільки в таких іграх таке трапляється.
Загалом, гарно впорались зі своєю справою. Суперник створив, по суті, лише один момент біля наших воріт.
Будківський? Ми розмовляли з ним до матчу. Планували його випустити на поле в другому таймі. Так і зробили. Раді, що Пилип забив гол.
Будківський — це приклад, капітан. Він працює на команду — не стоїть і чекає м’яч, а потім усе зробить. Він і проти м’яча працює. Задоволений, що з ним продовжили контракт. Хлопці у нього навчаються і набираються досвіду.
Приємно, що в останніх чотирьох матчах ми здобули 10 очок. Мені подобається, що команда не дограє сезон, а саме грає. Хоча зараз, за великим рахунком, особливих турнірних задач у нас уже немає", — заявив український фахівець.
У наступному турі луганська Зоря проведе домашній матч проти житомирського Полісся.