Україна

Керманич Зорі прокоментував перемогу над Олександрією.

Луганська Зоря напередодні обіграла Олександрію в гостьовому матчі двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги.

Олександрія — Зоря 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "мужиків" Віктор Скрипник прокоментував виступ власної команди.

"До цього грали в суботу, тому вирішили провести ротацію. До того ж, у нас багато молоді, котра повинна себе проявити.

Дуже емоційний матч був проти Металіста 1925 тому потрібно було психологічне розвантаження.

Задорожний, зокрема, отримує досвід. Грає перший дорослий чоловічий сезон і відчуває єдиноборства проти хлопців, які більше за нього. Він це повинен пройти, пропустити через себе. Це показує, чи буде він у майбутньому грати на такому рівні. Тільки в таких іграх таке трапляється.

Загалом, гарно впорались зі своєю справою. Суперник створив, по суті, лише один момент біля наших воріт.

Будківський? Ми розмовляли з ним до матчу. Планували його випустити на поле в другому таймі. Так і зробили. Раді, що Пилип забив гол.

Будківський — це приклад, капітан. Він працює на команду — не стоїть і чекає м’яч, а потім усе зробить. Він і проти м’яча працює. Задоволений, що з ним продовжили контракт. Хлопці у нього навчаються і набираються досвіду.

Приємно, що в останніх чотирьох матчах ми здобули 10 очок. Мені подобається, що команда не дограє сезон, а саме грає. Хоча зараз, за великим рахунком, особливих турнірних задач у нас уже немає", — заявив український фахівець.

У наступному турі луганська Зоря проведе домашній матч проти житомирського Полісся.