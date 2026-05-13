Наставник харків'ян поділився своїми думками після гри з Карпатами.

Головний тренер харківського Металіста 1925 Младен Бартулович прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти львівських Карпат (2:2).

"У першому таймі ми повністю заслужено вели в рахунку. Повинні були закривати матч ще до перерви, адже створили достатньо моментів. На жаль, початок другого тайму не вдався — пропустили два необов’язкові м’ячі. Потім довелося рятувати гру, ми швидко зрівняли рахунок. Вважаю, що мали можливості дотиснути суперника і перемогти. Дуже прикро втрачати очки — це вже другий матч поспіль, після гри із Зорею, де також пропустили наприкінці. Втрачаємо дуже важливі очки для турнірної таблиці. Повинні були перемагати в цьому матчі.

У всіх іноземців є процес адаптації. Кастільо приєднався до нас взимку не в оптимальному стані, тому потрібен був час, щоб звикнути до наших тренувань і інтенсивності футболу. Зараз, наприкінці сезону, він набрав гарний хід. Ми дуже раді, що маємо такого футболіста — він не боїться брати на себе гру. Нам потрібні саме такі гравці, які можуть робити різницю і давати результат. Ми задоволені його прогресом, і якщо він продовжить так працювати, то отримуватиме ще більше ігрового часу.

Травма Аревало на початку гри? Звісно, така вимушена заміна впливає на гру і на наші плани. Це внесло свої корективи. Але, за попередньою інформацією, у нього все нормально.

Суддівські рішення в матчі? Дивляться ВАР 8 хвилин, а компенсують лише сім, хоча були ще всі заміни в нас та в суперників. Не хочу щось багато говорити про суддів.

Завдання на наступні матчі просте — перемагати. Ми на кожен матч виходимо з настроєм на перемогу, так було і сьогодні. Попереду наступна гра, мало часу на підготовку, будемо готуватися і рухатися далі", — наводить слова Бартуловича прес-служба клубу.

