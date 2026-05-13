Наставник криворізької команди поділився своїми думками після гри з Вересом.

Головний тренер Кривбасу Патрік ван Леувен прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Вереса (3:1).

"Перед грою ми говорили з командою, що це буде дуже цікавий матч, тому що у нас не було кількох важливих виконавців і нашого досвідченого капітана. Ми говорили, що це буде дуже цікаве протистояння, і я задоволений результатом і грою. Вважаю, що рахунок мав бути більшим. Адже мали набагато більше можливостей, але десь грали трохи неуважно, і не використали моменти. Але я дуже радий, що забили і Джовані, і Мулик. І добре, що Шевченко продовжує забивати голи. Я задоволений роботою команди.

Відсутність Максима Задераки? Він отримав травму. Подивимося, скільки буде тривати його відновлення. Чи він буде грати останні ігри чемпіонату — побачимо. Це наразі така ситуація. Я думаю, що це був гарний досвід для Вілівальда у якості капітана. Він добре робить свою роботу, в цьому матчі він також зробив хорошу роботу і як захисник, і як лідер команди.

Ми хотіли випустити Бутенка, щоб він отримав ці важливі хвилини для себе. Він зробив дуже багато хорошої роботи останні місяці. Також були важливі хвилини для Тьяго Боржеса, щоб він здобував досвід.

Робота Ассана Сека? Варто зазначити, що Сек прийшов лише взимку. Він мав адаптуватися до роботи команди, до інтенсивності. Він пройшов довгий шлях, приїхав з іншої країни, у нього є досвід. На тренуваннях демонструє хороший рівень. Добре, що він забив в останніх іграх, і продовжує й далі забивати, асистувати. Він — дуже важливий елемент команди, будемо з ним працювати далі", — наводить слова ван Леувена прес-служба клубу.

