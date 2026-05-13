Наставник рівненської команди поділився своїми думками після гри з Кривбасом.

Головний тренер Вереса Олег Шандрук прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Кривбасу (1:3).

"Насправді, це була непогана, доволі динамічна гра. Попри те, що часу на відновлення після поєдинку у Львові було не так багато. Але, знову ж таки, потрібно цифри мати з датчиків, щоби аналізувати це. Другий фактор — ми не маємо, з чим порівнювати. Це вперше у сезоні в нас така коротка пауза між матчами.

Була вимушена ротація у центрі захисту. Кай Ціпот пропускав гру через перебір карток. Він для нас є основним гравцем, одним із лідерів. І втрата такого гравця — це завжди відчутно для команди. Натомість, Ігор Харатін грав нижче. Ми давно хотіли спробувати його в ролі центрального захисника — саме у двійці, а не в трійці центрбеків. Вважаю, він досить солідно зіграв. Хоча, звичайно, з Каєм Ціпотом ми по-іншому будували би гру.

Сьогодні дебютували два футболісти з команди U-19. Дмитро Мурашко і Дмитро Матківський добре проявляють себе у складі U-19. Дали їм сигнал, що в нашій команді готові давати час гравцям, які заслуговують на це. Це такий для них стимул працювати далі. Я вже казав, що різниця між рівнями U-19 і УПЛ — велика і це такий бонус для них сьогодні, щоб вони продовжували працювати і поліпшувати свої якості. І що ми готові їм створювати необхідні умови, майданчик для розвитку. Але дуже багато залежатиме саме від них.

Зараз дуже важливо зробити правильний аналіз. Це стосується у тому числі і лінії атаки. У нас є два шляхи після фінішу чемпіонату. Перший — розвивати гравців, на яких ми будемо розраховувати, поліпшувати їхні якості. Бо в нас є молодь, з якою можна працювати. І другий — займатися селекцією, щоб покращити результативність. Бо дійсно, ми одна з команд, яка забиває найменше у чемпіонаті. І це проблема для нас. Я це чітко розумію", — наводить слова Шандрука прес-служба клубу.

