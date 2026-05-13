Україна

Дирекція ліги вже затвердила нову дату та час проведення гри.

Поєдинок 28-го туру чемпіонату України з футболу між командами Кудрівка та Рух, запланований на 13 травня 2026 року, не відбувся. Причиною скасування стала повітряна тривога, яка тривала понад 60 хвилин, що унеможливило безпечне проведення спортивного заходу.

Дирекція Української Прем'єр-ліги оперативно розглянула ситуацію та ухвалила відповідне рішення. Керуючись вимогами пункту 30 статті 9 Регламенту проведення змагань УПЛ сезону 2025/26, а також спираючись на Розділ ІІІ Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану, було визначено новий час зустрічі.

Офіційно перенесений матч між Кудрівкою та Рухом відбудеться вже наступного дня — 14 травня 2026 року. Стартовий свисток пролунає о 13:00. Безпека гравців, тренерських штабів та персоналу залишається головним пріоритетом під час проведення спортивних змагань в умовах воєнного стану.